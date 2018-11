Spectaculair beeld: wind wakkert bosbranden verder aan

Een van de belangrijkste factoren die tot de recente dodelijkste bosbranden in Californië heeft bijgedragen, was de sterke wind. Die veroorzaakte het branden van gedroogde struiken en bomen. Het blussen maakte niet veel uit, omdat de brand op andere droge plekken gewoon opnieuw begon, klonk het bij de dienst Informatie in Californië. "En dat maakte deze brand zo gevaarlijk en zo snel in beweging".

De Californische brandbestrijdingsautoriteiten zeiden dat ze geen effectieve maatregelen hadden om zo'n wild vuur te temmen. Ze konden enkel de omwonende bewoners evacueren om hen veilig te stellen.

