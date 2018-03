SPD geeft fiat voor coalitie met Merkel

De partijleden van de SPD in Duitsland hebben voor de nieuwe grote coalitie met de partijen CDU en CSU gestemd. Dat maakte de sociaaldemocratische partij bekend op een persconferentie. Een meerderheid van 66,02 procent van de partijleden gaf groen licht voor de coalitie.

De ongeveer 464.000 partijleden konden zich via brief of via het internet uitspreken over het ontwerp van regeerakkoord dat werd uitgewerkt met de partij van bondskanselier Angela Merkel. Uiteindelijk deed 78,39 procent dat (378.437 stemmen). De participatiegraad lag daarmee op 79,39 procent. Van die partijleden stemden 239.604 met een 'ja', 123.329 gaven een 'neen'.

160 dagen

Met de goedkeuring van de partijleden van de SPD, gaat de regeringsvorming in de grootste economie van Europa meer dan 160 dagen na de verkiezingen van 24 september eindelijk de laatste fase in. De verkiezing van Merkel tot bondskanselier staat op 14 maart gepland in het parlement. Daar is de rechtspopulistische AfD nu de grootste oppositiepartij.

Het resultaat van de stemming werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie in het Willy-Brandt-Haus in Berlijn, waar het hoofdkwartier van de Duitse sociaaldemocraten gevestigd is.