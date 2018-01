SPD beslist straks over coalitiegesprekken met CDU en CSU

De ogen van heel Duitsland zijn vandaag op Bonn gericht. In de West-Duitse stad zal een 600-tal afgevaardigden van de centrumlinkse SPD in de loop van de namiddag stemmen over het ontwerpakkoord om regeringsonderhandelingen te starten, dat hun partijvoorzitter Martin Schulz met Angela Merkels CDU en de Beierse CSU is overeengekomen. De uitslag belooft nipt te worden. Als de SPD'ers het akkoord verwerpen, dreigen nieuwe verkiezingen.

Bondskanselier Merkel kijkt alvast met vertrouwen uit naar de stemming, zo liet ze gisteren nog verstaan. "De wereld wacht niet op ons", zei ze tijdens een bezoek aan Sofia. Ze hoopt dat na een ja-stem haar centrumrechtse CDU snel de coalitiegesprekken met de centrumlinkse SPD en de CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU, kan starten. Mogelijk gaan in dat geval de technische voorbereidingen maandag al van start en wordt vanaf dinsdag over de inhoud gepraat.

"Iedereen beseft verantwoordelijkheid"

Verschillende topfiguren uit de SPD probeerden gisteren nog hun partijgenoten van de coalitiegesprekken te overtuigen. "Een ondubbelzinnige stem van het partijcongres zou onze positie in de coalitieonderhandelingen een boost geven, nog voor ze van start zijn gegaan", zei vicevoorzitter Olaf Scholz, die ook burgemeester is van Hamburg. "Niemand in de SPD ziet de beslissing om al dan niet gesprekken met de CDU en de CSU te starten als gemakkelijk, maar iedereen beseft de verantwoordelijkheid die ze dragen."

Nieuwe verkiezingen?

Als er onderhandelingen kunnen worden opgestart, kan Duitsland voor Pasen een nieuwe 'Grosse Koalition' krijgen - tenminste als ook de 440.000 gewone SPD-leden het uiteindelijke regeerakkoord goedkeuren. In het andere geval dreigt een politieke impasse, met mogelijk nieuwe verkiezingen als enige uitweg. In dat geval lijkt de positie van SPD-voorzitter Schulz onhoudbaar en is zelfs de politieke toekomst van Angela Merkel hoogst onzeker.

'Jamaica-coalitie'

De stemming vindt omstreeks 16 uur plaats. Na de parlementsverkiezingen van 24 september werd eerst over een 'Jamaica-coalitie' van christendemocraten, groenen en liberalen onderhandeld, maar die gesprekken mislukten. Sindsdien wordt ingezet op een voortzetting van de 'GroKo' die Duitsland al sinds 2013 bestuurt.