Spanningen lopen weer op bij antiregeringsprotest Hongkong

Bij nieuw antiregeringsprotest in Hongkong dreigt het vandaag weer tot rellen te komen tussen manifestanten en de oproerpolitie. Aan het eind van een vreedzame mars lopen de spanningen op.

De manifesten volgden aanvankelijk vreedzaam de route die door de politie was goedgekeurd en die door het district Kwun Tong loopt. Maar duizenden zijn niet naar het eindpunt van de manifestatie gestapt, maar hebben halt gehouden in de buurt van het politiekantoor van Ngau Tau Kok. Ze hebben barricades en verkeersversperringen opgeworpen. De politie heeft zich intussen enkele honderden meters verderop verzameld.

Parlementslid Ray Chan onderneemt een poging om de gemoederen te bedaren. Hij heeft de politie gevraagd om geen charge uit te voeren tegen de manifestanten.

De betogers voeren vandaag actie in Kwun Tong, omdat het een van de eerste districten in Hongkong is die gebruik zal maken van slimme CCTV-camera's. "Heel wat mensen hebben schrik dat de regering van Hongkong de camera zal gebruiken om mensen te controleren" zoals op het Chinese vasteland gebeurt, zegt actievoerder David Chan.

In Hongkong wordt al voor het twaalfde weekend op rij gemanifesteerd voor vrijheid en democratie. De voormalige Britse kolonie Hongkong is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar een groot deel van van de 7 miljoen inwoners vreest dat Peking die vrijheden wil inperken.