Spanning VS-Iran loopt op: dit is er aan de hand

De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar Iran. In een tweet schrijft hij in hoofdletters dat het land de “VS nooit moet bedreigen, of er zullen zware gevolgen zijn”. Dat schrijft hij als reactie op zijn Iraanse ambtsgenoot Hassan Rouhani. Die had eerder gezegd dat Trump niet met “de staart van de leeuw moet spelen”.

Sinds de VS zich twee maanden geleden uit het nucleair akkoord met Iran trok, lopen de spanningen tussen beide landen op. Dat nucleair akkoord, een deal van 2015 onder president Barack Obama, bouwde de economische sancties tegenover Iran af.

Catastrofe

Die sancties zijn een catastrofe voor Iran. President Rouhani waarschuwde Trump daar gisteren over. “Speel niet met de staart van de leeuw of je zal je het eeuwig berouwen”, zei hij.

Gestoorde woorden

Trump reageerde vanmorgen op die waarschuwing met een boze tweet. “Aan de Iraanse president Rouhani: bedreig de Verenigde Staten nooit meer of u zal de gevolgen dragen zoals nog maar weinigen hebben ondervonden in de geschiedenis. Wij zijn niet langer een land dat staat voor uw gestoorde woorden van geweld en dood. Let op!”

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!