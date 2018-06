Spanje wil schip met 629 migranten ontvangen

Spanje wil het schip laten aanmeren dat 629 migranten aan boord heeft die op de Middellandse Zee zijn gered. Dat maakte de Spaanse premier Pedro Sanchez bekend. Het vaartuig lag enige tijd stil op zee omdat zowel Italië als Malta weigerde het te laten aanmeren.

De Maltese autoriteiten zouden eerder deze week geweigerd hebben om een Duits reddingschip bijstand te bieden toen het schip met 119 migranten aan boord in de problemen kwam door slecht weer. Malta ontkent dat, en liet weten steeds met respect voor de internationale conventies te handelen. Het schip kon uiteindelijk aanmeren in Sicilië. Vandaag weigert het land een vaartuig toe te laten met meer dan zeshonderd migranten aan boord. "Malta zal het vaartuig in kwestie niet in zijn havens ontvangen", staat in een persbericht van de Maltese regering.

Havens sluiten

De Italiaanse minister van Binnenlandse zaken Matteo Salvini zou gisteren een brief geschreven hebben naar de Maltese autoriteiten waarin staat dat hij zich genoodzaakt voelt om de Italiaanse havens te sluiten indien 629 migranten gered werden.

De migranten werden in de nacht van zaterdag op zondag gered door het schip van de ngo tijdens zes operaties in de Middellandse Zee. Gisteren was het schip nog op zoek naar een haven waar het veilig kon aanmeren. Volgens de ngo bevinden zich aan boord van het schip onder meer 123 niet-begeleide minderjarigen, elf kleine kinderen en zeven zwangere vrouwen.

Foto: archief