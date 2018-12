Het is geen alledaags zicht, inwoners die elkaar te lijf gaan met bloem en eieren. In de Spaanse gemeente Ibi is het een jaarlijkse traditie. De inwoners strijden voor de burgemeesterssjerp en nemen de macht over tot zonsondergang. Ze delen zelf boetes uit en wie weigert die te betalen moet naar een nep-gevangenis. Het geld van de boets gaat wel naar het goede doel.