Spanjaarden op snelweg ingesneeuwd

Spanje heeft vandaag de hulp ingeroepen van het leger om mensen te helpen die waren ingesneeuwd op de autosnelweg. Volgens Spaanse media moesten tot 4.000 mensen noodgedwongen in hun auto overnachten. Sommigen hebben achttien uur vastgezeten.

De automobilisten kwamen gisteren tijdens hun rit terecht in een zware sneeuwstorm, waardoor ze hun tocht noodgedwongen moesten staken. Volgens Spaanse media zaten duizenden automobilisten ingesneeuwd op de snelweg AP6 tussen de hoofdstad Madrid en de stad Segovia, in het noordwesten van het land. Velen van hen moesten de nacht in hun auto doorbrengen.

Vooral de provincies Ávila, Segovia en Madrid in het midden van het land werden door de sneeuwval getroffen. Het was op het moment van de hevige sneeuwval erg druk op de Spaanse wegen met mensen die naar huis terugkeerden na het traditionele driekoningenfeest.

Hulp van leger

Uiteindelijk moest vandaag zelfs het Spaanse leger worden ingeschakeld om de mensen te helpen. Ze maakten de wegen vrij en deelden ook dekens en warme dranken uit. "Veel voertuigen zitten vast, maar we werken kilometer per kilometer om hen zo snel mogelijk te bereiken", tweette de Spaanse militaire noodeenheid (UME) deze ochtend.

Gestrande automobilisten reageerden alvast woedend. "We staan hier al sinds gisterenavond 19 uur op de snelweg AP-6", vertelde een journaliste op de openbare televisieomroep. "Sindsdien zijn hier geen sneeuwruimers noch hulpdiensten voorbijgekomen."