Spanjaarden op 28 april vervroegd naar stembus

De Spanjaarden trekken op 28 april vervroegd naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dit heeft de socialistische premier Pedro Sanchez bekendgemaakt. Normaal waren er verkiezingen in juni 2020.

Woensdag heeft het parlement de ontwerpbegroting van de socialistische minderheidsregering verworpen. 191 van de 350 parlementsleden stemden tegen de begroting, tegenover 158 stemmen voor en één onthouding.

De socialisten hebben slechts 84 van van de 350 zetels in het parlement, en hadden de steun nodig van kleinere regionale partijen, waaronder de Catalanen, om het begrotingsontwerp erdoor te krijgen. De Catalaanse partijen zijn echter misnoegd over de weigering van de regering om te praten over een onafhankelijkheidsreferendum voor hun regio. Ze stemden, net als de conservatieven en de liberalen, tegen.

"Ik heb de ontbinding van het parlement voorgesteld en het organiseren van parlementsverkiezingen op 28 april", zei Sanchez vrijdag na afloop van een buitengewone ministerraad. "Spanje heeft geen minuut te verliezen, Spanje moet vooruit kunnen gaan."

De 46-jarige socialist is nog maar acht maanden premier. Hij was in juni aan de macht gekomen nadat zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy na een gestemde motie van wantrouwen was moeten opstappen. Sanchez kon aan een minderheidsregering van de PSOE beginnen dankzij de steun van onder meer de Catalaanse partijen.