Spandoek van 200km voor toegang tot zee

Met een spandoek van bijna tweehonderd kilometer lang hebben duizenden Bolivianen toegang geëist tot de Stille Oceaan. Bolivia verloor een stuk land aan de oceaan tijdens een oorlog met Chili en Peru.

Ongeveer 17.000 militairen en 4.000 politieagenten ontrolden het spandoek van 196,5 kilometer lang langs de weg van La Paz in het westen tot Oruro, dat meer zuidoostelijk gelegen is. Ze willen zo het grote publiek bewustmaken van hun eis.

Het reuzenspandoek is blauw als de zee - een verwijzing naar de Stille Oceaan waar het land toegang tot wil krijgen. Ieder stuk van tien meter draagt bovendien een afbeelding van de Boliviaanse vlag, de vlag van de oorspronkelijke bewoners, en negen sterren voor elke regio van het land. Een andere, gouden ster staat voor de regio aan de Stille Oceaan die verloren werd tijdens de Salpeteroorlog tussen Chili, en Peru en Bolivia.

Eenheid van het land

Op 19 maart beginnen in Den Haag voor het Internationaal Gerechtshof de hoorzittingen in het proces waarbij Bolivia van Chili toegang eist tot de Stille Oceaan. "Deze vlag, de grootste ter wereld, is een teken van onze wil om meer dan honderd jaar isolatie te overwinnen", zei staatshoofd Evo Morales. Duizenden Bolivianen hebben op zijn vraag aan het spandoek gewerkt, om de "eenheid van het land" te bewijzen in de controverse met Chili. De regering zegt dat ongeveer honderdduizend personen aan de manifestatie deelnamen.