SpaceX-raket met Israëlische maansonde stijgt op van Cape Canaveral

Een raket van het Amerikaanse bedrijf SpaceX met de eerste Israëlische maansonde ooit aan boord is gisterenavond gelanceerd vanop Cape Canaveral in de Verenigde Staten. De lancering gebeurde zonder problemen. De eerste trap van de raket werd zonder incidenten losgekoppeld ongeveer drie minuten na de lancering.

De tweede trap van de raket moest de Israëlische sonde in een baan rond de aarde brengen na 33 minuten. De sonde, die naam 'Beresheet' kreeg (Hebreeuws voor 'Genesis'), is ontwikkeld door een privébedrijf. De maanlanding staat gepland binnen zeven weken, op 11 april. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat een privésonde op de maan zou landen.