SpaceX lanceert morgen ruimtecapsule die dummy naar ISS zal brengen

Morgen wordt een belangrijke dag voor SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Dan vindt vanop Cape Canaveral in Florida de eerste testvlucht plaats van de Crew Dragon, een gloednieuwe capsule die in de toekomst mensen de ruimte in moet brengen.

Deze keer is er nog een dummy aan boord – Ripley, naar de heldin uit de legendarische Alien-films – maar als alles goed gaat, zullen er in juli de eerste astronauten mee naar het internationaal ruimtestation ISS vliegen.

Dat laatste zou een historische gebeurtenis zijn, want het is intussen acht jaar geleden dat er nog astronauten vanop Amerikaanse bodem de ruimte in gingen. De afgelopen jaren moest NASA haar astronauten meesturen met – dure – Russische toestellen.

Met de hulp van private firma’s zoals SpaceX en Boeing hoeft de ruimtevaartorganisatie dat binnenkort niet meer te doen. Ze investeert daarvoor maar liefst 8 miljard in de bedrijven.