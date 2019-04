SpaceX lanceert met succes megaraket Falcon Heavy

De eerste commerciële lancering van de Falcon Heavy draagraket van SpaceX is een succes, zo heeft de Amerikaanse raketbouwer meegedeeld.

De Falcon Heavy vertrok vrijdag om 00.36 uur uur Belgische tijd van op Cape Canaveral. Zowat 34 minuten later kwam de Arabsat-6A in een geostationaire transfertbaan. De voor negentig miljoen dollar aangeboden zware draagraket van SpaceX vloog voor rekening van de Saoedische operator Arabsat voor het eerst op commerciële basis.

Een jaar geleden maakte ze, in een iets andere versie, met veel furore haar maidenvlucht. Ze lanceerde toen bij wijze van demonstratie een sportwagen van Tesla als dummy-lading. Tesla en SpaceX zijn beide bedrijven van Elon Musk.

Recuperatie

De door Lockheed Martin gebouwde commerciële telecomsatelliet Arabsat-6A weegt zes ton. De zeventig meter hoge Falcon Heavy is qua stuwkracht het equivalent van drie lichtere Falcon-9 raketten samen. Dit rakettype heeft de commerciële lanceermarkt op zijn kop gezet. SpaceX slaagde er ook in de twee opduwraketten van de superraket ongeveer acht minuten na lift-off nagenoeg simultaan te laten landen op Cape Canaveral.

Het centrale deel van de eerste trap streek zowat twee minuten daarna op het droneship 'Of Course I Still Love You' neer. Ook zijn de twee delen van de neuskegel uit zee gevist. Meteen had het lanceerbedrijf weer een primeur. Door raketdelen te recupereren kan SpaceX de lanceerkost drukken. Volgens de krant Florida Today wil SpaceX de twee opduwraketten in juni, bij de volgende missie van een Falcon Heavy, opnieuw gebruiken.