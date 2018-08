Spaanse politie verspreidt beelden arrestatie Jos Brech

De Spaanse politie heeft zonet beelden verspreid van de arrestatie van de 55-jarige Jos Brech, de verdachte van de moord op de Nederlandse jongen Nicky Verstappen. "Zo hebben we in Barcelona een van de meest gezochte mannen uit Nederland gearresteerd", tweet de politie. "Hij werd gevonden op een berg in de buurt van Castellterçol."

Hij werd gisterenmiddag aangehouden in de buurt van Barcelona. Hij zit vast in een Spaanse cel en wordt op korte termijn overgeleverd aan Nederland.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende aan de hand van de foto’s die afgelopen woensdag op de persconferentie zijn getoond en de mediaberichten van de afgelopen dagen.

Verlaten huis

Door goede en snelle samenwerking met de Spaanse politie kon Brech worden aangehouden. Hij werd “zo’n 50 à 60 kilometer” van de Spaanse stad Barcelona in een veld bij de kraag gevat door de Spaanse politie. “Hij woonde afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met andere dakloze mensen”, zegt Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat. Hij en de familie werden gisteren ingelicht over de aanhouding van Jos Brech.

