Spaanse politie bevrijdt levend begraven puppy's

De Spaanse burgerwacht heeft beelden vrijgegeven van zes Duitse herderpups die ze eerder deze maand hebben gered van een afschuwelijke dood. Ze hadden een anonieme tip gekregen dat een nestje puppy's levend was begraven. De burgerwacht ontdekte de pasgeboren diertjes in een put vlakbij een boerderij. Bij de put vonden ze een volwassen Duitse herder met tekenen die erop wezen dat ze onlangs was bevallen.

De moeder en haar pups konden veilig en wel herenigd worden. Twee mensen zijn nu in verdenking gesteld voor dierenmishandeling.