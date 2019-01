Spaanse peuter Julen zal vandaag niet meer gevonden worden

De zoektocht naar het Spaanse jongetje, dat nu al zes dagen in Totalan, in de buurt van Malaga, in een honderd meter diepe schacht vastzit, verloopt langzamer dan gepland. De hele nacht werd gewerkt aan de bouw van een platform waarop een grote boormachine van 75 ton stabiel moet kunnen staan.

Verschillende graafmachines waren ’s nachts bezig aan die werken. Er worden twee tunnels geboord om bij de jongen te komen. Reddingswerkers zijn vanmiddag gestart met het boren van de verticale bergingstunnel. De boringen zullen de hele nacht doorgaan zonder een seconde te stoppen.

Als alles goed verloopt, zal men morgenvroeg kunnen starten met de horizontale tunnel. Maar het duurt nog zeker meer dan 20 uur voor Julen gevonden wordt.