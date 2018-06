Spaanse ex-premier Rajoy stapt op als partijleider

De Spaanse ex-premier Mariano Rajoy stapt op als leider van de conservatieve Partido Popular. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Rajoy werd vrijdag door het parlement tot ontslag gedwongen nadat tegen hem een motie van wantrouwen werd ingediend.

"Het moment is gekomen om een punt te zetten achter deze etappe. De Partido Popular moet blijven vooruitgaan en zijn verhaal in dienst van de Spanjaarden verder opbouwen, en dat onder leiding van een andere persoon", aldus de 63-jarige Rajoy tijdens een bijeenkomst van partijleiders van de PP. "Dit is het beste voor de PP, voor Spanje en voor mezelf."

Rajoy was sinds 2004 leider van de Partido Popular, en was van 2011 tot 2018 premier van Spanje. Zijn opvolger zal verkozen worden tijdens een bijzonder partijcongres. Als premier werd Rajoy opgevolgd door de socialist Pedro Sanchez.

"Zwakke start"

De ex-premier verklaarde dat zijn nieuwe regering "zeer zwak" en "slecht" begonnen is aan haar termijn, en dat ze geen politieke stabiliteit kan garanderen. De PSOE van Sanchez beschikt over 84 van de 350 zetels in het Spaans parlement, terwijl de Partido Popular er 134 heeft.

De motie van wantrouwen werd enkel gestemd na moeilijke onderhandelingen tussen de verschillende oppositiepartijen, waaronder de Catalaanse separatistische PNV, die blijft streven naar onafhankelijkheid.