Spaanse Dodenvallei wordt opengebroken

Meer dan veertig jaar na de dictatuur van generaal Franco wordt de Spaanse ‘Vallei van de Gevallenen,’ ook wel de Dodenvallei genoemd, opengebroken. De muur van een grafnis wordt neergehaald op vraag van een familie van twee broers die vermoord werden door Franco’s troepen in 1936. Er liggen meer dan 40.000 slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog in het graf.

De familie moest er zo'n zes jaar voor strijden om de Dodenvallei te laten openbreken. Vandaag wordt de muur van een grafnis neergehaald. Archeologen zullen dan op zoek gaan naar de lichamen van de broers Lapeña.

Cruciaal moment

Het openbreken markeert een cruciaal moment in de lange strijd van de familieleden van de slachtoffers. Hun naasten zullen eindelijk gelokaliseerd worden en door de opgraving moet er meer over hun doodsoorzaak bekendraken. Waarschijnlijk zullen vele andere opgravingen snel volgen.

Zaragoza

De 94-jarige zoon van een van de broers, Manuel Lapeña, is blijven vechten voor een waardige begrafenis voor zijn vader. “Mijn vader hoort naast mijn moeder in Zaragoza te liggen en niet naast zijn moordenaar,” zegt hij aan The Telegraph.

Krijgsgevangenen

Franco besloot in 1940, een jaar na de Spaanse Burgeroorlog, een monument voor de slachtoffers te bouwen. Daarvoor werden vooral krijgsgevangenen ingezet die zo strafvermindering konden krijgen. Het duurde achttien jaar vooraleer de bouw voltooid was.

Moeilijke kwestie

In 2006 besliste het hedendaagse Spanje om alle monumenten en straatnamen die verwijzen naar figuren uit de dictatuur uit het straatbeeld te verwijderen. Maar met de kwestie van de Dodenvallei zit men verveeld: enerzijds wil men iedereen die begraven ligt in de massagraven identificeren, anderzijds wil men zo snel mogelijk afrekenen met het pijnlijke verleden.

Het zal nog jaren duren vooraleer de opgravingen voltooid zijn.