Spaans parlement stemt regering-Rajoy weg

Het is officieel: de Spaanse regering van premier Mariano Rajoy is gevallen. De motie van wantrouwen tegen hem is goedgekeurd door het parlement. De Spaanse premier Mariano Rajoy legde zich al bij voorbaat neer bij een nederlaag. "Het was een eer om uw eerste minister te zijn", verklaarde hij tijdens een korte toespraak voor het parlement. Oppositieleider Pedro Sanchez zou nu de nieuwe eerste minister van Spanje worden.

Er stemden 180 parlementsleden in met de motie van wantrouwen van de sociaaldemocratische oppositiepartij PSOE. Daarnaast waren er 169 tegenstemmen en één onthouding, zo meldt de krant El Pais.

De nederlaag van Rajoy en zijn minderheidsregering werd algemeen verwacht. De Spaanse premier had in een tussenkomst kort voor de stemming zelf al de handdoek in de ring geworpen.

Nederlaag

Rajoy kwam even voor 10.30 uur, anderhalf uur na de start van het debat over zijn positie, aan in het parlement. Hij nam vrijwel meteen het woord en maakte duidelijk dat hij zich al leek neer te leggen bij een nederlaag.

"We mogen aannemen dat de motie van wantrouwen zal worden aangenomen. Daardoor zal Pedro Sanchez (de leider van de oppositiepartij PSOE, nvdr.) de nieuwe regeringsleider worden", verklaarde hij.