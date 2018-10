Sojoez-raket maakt noodlanding na mislukte lancering

Bij de lancering van een Sojoez-draagraket met een Sojoez-capsule voor het Internationaal Ruimtestation ISS is vandaag een probleem ontstaan, zo was rechtstreeks op NASA TV te volgen. De capsule met twee opvarenden moest een ballistische noodlanding maken. Die noodlanding is goed afgelopen en de twee astronauten verkeren in “goede conditie” en werden intussen uit hun capsule bevrijd.

De Sojoez-capsule landde in de Kazachstaanse stad Djezkazgan.

De Sojoez-capsule moest een nooit geziene ballistische terugkeer uitvoeren. Reddingsteams zijn op weg. Het probleem zou zijn ontstaan bij de afscheiding van de eerste trap.

Normaal zijn de opvarenden van de Sojoez op zo'n situatie getraind. Specialisten wijzen erop dat het duo, de Amerikaan Nick Hague en de Rus Alekseï Ovtsjinin, tot 9G zwaartekracht konden ervaren.

.@AstroHague and cosmonaut Alexey Ovchinin landed safely on Earth after a booster on their Soyuz rocket failed earlier. They are reported in good condition. Search and rescue crews are with them and preparing them for a return to Moscow. Latest updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/ea8GJTAWzr