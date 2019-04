Soedanese president al-Bashir afgezet

De Soedanese president Omar al-Bashir is afgetreden. Dat zeggen regeringsbronnen. Het leger zou een staatsgreep aan het plegen zijn.

Dat leger heeft vandaag de lokalen bestormd van een groepering met banden met de partij van dictator Omar al-Bashir. Dat zeggen getuigen. Het gaat om de Islamitische Beweging, de ideologische tak van de National Congress Party (NCP).

Daarnaast zijn er berichten over de arrestatie van eerste minister Mohamed Tahir Ayala en andere hooggeplaatste figuren van het regime. De Arabische nieuwszender Al-Arabiya meldde dat de luchthaven van Khartoem gesloten is. Militairen hebben strategische posities ingenomen in de hoofdstad.

Nog volgens Al-Arabiya is Bashir gisteren verhinderd om Soedan te verlaten. Het leger kondigde donderdagmorgen een "belangrijke aankondiging" aan, na maanden van protest voor het aftreden van Bashir. Voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoem wordt donderdag voor de zesde dag op rij actie gevoerd.