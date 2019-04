Socialistische PSOE wint Spaanse verkiezingen, extreemrechts rukt op

De sociaaldemocratische partij PSOE wordt de grootste partij in Spanje, maar zal niet genoeg zetels halen voor een meerderheid. Dat blijkt zondagavond uit de exitpolls in de Spaanse media. Het extreemrechtse VOX doet haar intrede in het parlement.

De exitpolls van de openbare omroep TVE geven de partij van de uittredende socialistische premier Pedro Sanchez ruim 28 procent. Daarmee behalen ze 116 tot 121 zetels in het parlement. Voor een meerderheid zijn er 176 zetels nodig.

De tweede partij, de conservatief rechtse volkspartij Partido Popular, haalt 17,8 procent, goed voor 69 tot 73 zetels. De rechtsliberale partij Ciudadanos zou 48 tot 49 zetels halen, het radicaal-linkse Podemos 42 tot 45.

Extreemrechts

Zoals verwacht doet extreemrechts het goed. De uitsla van de partij Vox wordt op 12 procent geschat, wat goed is voor 36 tot 38 zetels. Ze maken zo hun intrede in het parlement.

Als de verkiezingsuitslag bevestigd wordt, dreigen het opnieuw moeilijke regeringsonderhandelingen te worden. De partij PSOE komt samen met haar meest logische coalitiepartner - Podemos - minstens tien zetels te kort voor een absolute meerderheid. Wellicht moet er dus ook gekeken worden naar een samenwerking met regionale partijen. De drie rechtse partijen komen samen minstens 14 zetels te kort om een meerderheid te vormen.

Hoge opkomst

De parlementsverkiezingen in Spanje kennen zondag een ongewoon hoge opkomst, zo blijkt uit cijfers van de Spaanse verkiezingsautoriteiten. Om 18.00 uur had al 60,72 procent van de stemgerechtigde Spanjaarden een stem uitgebracht. Dat is bijna 10 procentpunt meer dan bij de vorige parlementsverkiezingen in 2016.