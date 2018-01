Snowboarder vriest dood in de Alpen

In de Franse Alpen is een snowboarder van 22 om het leven gekomen door de vrieskou, nadat hij 's nachts de weg naar zijn appartement niet terugvond. Gisteren werd het lichaam van Owen Lewis teruggevonden vlakbij een bergriviertje, op enkele honderden meters van het appartement.

Owen Lewis woonde in Frankrijk maar was oorspronkelijk van Britse nationaliteit. Hij werd dinsdagochtend om 2 uur voor het laatst gezien in een populaire bar in het skioord Risoul. Vandaar vertrok hij alleen naar het appartement dat hij met een paar vrienden huurde, maar hij kwam er nooit aan. Gisteren werd uiteindelijk zijn lichaam aangetroffen bij een bergriviertje, op maar enkele honderden meters van zijn appartement.

Volgens het parket wezen de voetsporen rond zijn lichaam er op dat de Brit verloren liep. De procureur, Raphael Balland, bevestigde de denkpiste van de politie dat de jongeman doodgevroren is. "Zijn identiteit werd vastgesteld aan de hand van zijn fysieke uiterlijk, zijn kledij en de identiteitspapieren die hij bij had. Een autopsie moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak", zei de procureur nog.