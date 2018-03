Snowboarder filmt hoe hij lawine overleeft

In het Franse Tignes is een snowboarder er met de schrik vanaf gekomen. Hij kwam in een lawine terecht toen hij off-piste ging snowboarden. Dankzij zijn lawine-airbag die geïntegreerd is in zijn rugzak, kon hij het overleven.

Snowboarder Thomas Kray filmde met een bodycam hoe hij in de lawine terechtkwam. Door die lawine-airbag kon hij blijven ademhalen. "Eens ik de airbag open had gekregen, wist ik dat ik veiliger was", zegt hij. Kray wilde het videomateriaal delen om te tonen hoe belangrijk het is om het juiste materiaal bij te hebben.