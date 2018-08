Snelwegbrug in Genua ingestort: zeker 30 doden

In het Italiaanse Genua is een viaduct ingestort, en daarbij zijn al zeker 30 doden gevallen waaronder een jongen van amper tien jaar oud. Zeker dertien mensen raakten gewond, bij vijf van hen werden levensbedreigende verwondingen vastgesteld. Dat bevestigt de Italiaanse staatssecretaris voor Infrastructuur en Transport Edoardo Rixi. Hulpdiensten vrezen dat het dodental nog zal oplopen.

De brug stortte omstreeks 11.30 uur in tijdens een zwaar onweer. Op beelden is te zien hoe de brug, een tolweg op de A10, instort. Daarbij vielen auto’s die op de brug reden, zo’n vijftig meter naar beneden. Het zou gaan om dertig tot 35 personenwagens en drie vrachtwagens.

Stukken van de brug vielen op huizen die eronder waren gebouwd, maar volgens het hoofd van de Italiaanse civiel bescherming, Angelo Borelli, zouden die huizen onbewoond zijn. De hulpdiensten vrezen dat de dodentol kan oplopen tot 200, in de ziekenhuizen in de buurt is iedereen opgeroepen om te komen werken en werden alle verloven ingetrokken.

Het Italiaanse persagentschap ANSA spreekt van minstens 35 doden en meent ook dat een ander deel van de brug op instorten staat.

Gerenoveerd

De ‘Ponte Morandi’ zelf werd gebouwd in de jaren 60, en werd in 2016 nog gerenoveerd. Volgens de uitbater van de snelweg werden op dit moment nog werken uitgevoerd aan de funderingen van de brug.

Immense tragedie

De snelweg is een drukke verbindingsweg tussen de Italiaanse Riviera en de Franse zuidkust. De Italiaanse minister van Mobiliteit sprak op Twitter al over een “immense tragedie." Luchtbeelden tonen alvast hoe enorm de ravage is.

Verblijft u zelf in de buurt of kent u mensen in de buurt, kan u altijd contact opnemen met het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken op 02/501.81.11

