Snelwegbrug in Genua ingestort: zeker 22 doden

In het Italiaanse Genua is een viaduct ingestort, en daarbij zijn al zeker 22 doden gevallen. Dat bevestigt het Italiaanse ministerie van Mobiliteit. Hulpdiensten vrezen dat het dodental nog zal oplopen.

De brug stortte omstreeks 11.30 uur in tijdens een zwaar onweer. Op beelden is te zien hoe de brug, een tolweg op de A10 instort. Daarbij vielen auto’s die op de brug reden, zo’n vijftig meter naar beneden. Stukken van de brug vielen op huizen die eronder waren gebouwd.

Gerenoveerd

De ‘Ponte Morandi’ zelf werd gebouwd in de jaren 60, en werd in 2016 nog gerenoveerd. Volgens de uitbater van de snelweg werden op dit moment nog werken uitgevoerd aan de funderingen van de brug.

Immense tragedie

De snelweg is een drukke verbindingsweg tussen de Italiaanse Riviera en de Franse zuidkust. De Italiaanse minister van Mobiliteit sprak op Twitter al over een “immense tragedie." Luchtbeelden tonen alvast hoe enorm de ravage is.

#Breaking #Italy

1st footage of the collapsed suspension bridge (#PonteMorandi) in #Genova, Italy.

The bridge fell over some houses. Probably also some vehicles fell. pic.twitter.com/7NCVa6pCTU