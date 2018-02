Sneeuwchaos Parijs: "Neem niet de auto"

Het verkeer in Parijs en in de ruimere regio rond de Franse hoofdstad is vanochtend erg verstoord door uitzonderlijke sneeuwval. Honderden mensen moesten de nacht doorbrengen in opvangcentra, luchthavens of stations. Bestuurders worden gevraagd om niet met de wagen te rijden.

De voetpaden in Parijs lagen onder een witte sneeuwlaag. Talrijke weggebruikers waren geblokkeerd en moesten hun voertuig achterlaten. Volgens officiële cijfers brachten meer dan 1.500 mensen de nacht van dinsdag op woensdag door in opvangcentra, luchthavens of stations.

Openbaar vervoer

De nationale spoorwegmaatschappij raadde de inwoners van de regio aan hun verplaatsingen uit te stellen. Het busnetwerk ligt plat, maar de metro rijdt wel bijna normaal.

700 km file

Ook gisteren zorgde de sneeuw voor verkeerschaos. Er stond gisteravond meer dan 700 kilometer file in en rond Parijs, een nieuw record. Er kan namelijk geen strooizout gebruikt worden omdat het zout de metalen constructie zou aantasten.

De Eiffeltoren in de Franse hoofdstad Parijs is werd zelfs gesloten voor bezoekers. Het is niet bekend hoelang de toren dicht blijft.