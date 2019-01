Sneeuwchaos houdt aan in Oostenrijk: 11.000 mensen van buitenwereld afgesneden

In Oostenrijk zijn vooral in het westen van het land ongeveer 11.000 inwoners en toeristen van de buitenwereld afgesneden. Heel wat belangrijke wegen en doorgangen zijn door de aanhoudende sneeuw en het lawinegevaar versperd. In Tirol geldt vandaag code 5 voor lawinegevaar, het allerhoogste niveau dat maar zelden voorkomt. Dit weekend vielen er al drie doden bij lawines in het Alpenland, een vierde is nog vermist.

Vandaag en morgen blijft het sneeuwen in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland, pas later deze week zit er enige verbetering in het weerbeeld aan te komen. Daardoor blijven heel wat dorpen en skigebieden nog enkele dagen op zichzelf aangewezen omdat de weinige toegangswegen versperd zijn. Zo is de Fernpas, een belangrijke doorgangsweg tussen Duitsland en Oostenrijk, tot nader order volledig dicht. Heel wat scholen blijven ook vandaag gesloten.

De reddingsdienst in Tirol roept de inwoners ondertussen op zo weinig mogelijk buiten te komen om het gevaar op lawines te vermijden. Ook wordt inwoners aangeraden op het gelijkvloers te slapen en niet op een hogere verdieping onder het dak, dat mogelijk kan instorten door de immense sneeuwmassa. Zeker voor wie aan de rand van een bos of bomenrij woont, bestaat het gevaar dat de bomen door het gewicht van de sneeuw omvallen.

