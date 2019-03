Een huis in de buurt van New York, in de Verenigde Staten kreeg door opwaaiende sneeuw die ook vastvroor een hele transformatie . Nooit eerder zag de familie het huis in deze toestand, en ze hebben het nochtans al 85 jaar in hun bezit.

Door de hevige sneeuwstorm zouden er plekken zijn waar het ijs meer dan een meter diep is. De eigenares raakte via de achterdeur binnen en kon in het huis geen waterschade opmeten.