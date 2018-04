Slapen tussen wilde dieren? Hier kan het

In het Nederlandse dierenpark Beekse Bergen kan je vanaf nu tussen de wilde dieren slapen in een nieuw ‘Safari Resort’. Je slaapt er letterlijk op enkele meters van de dieren, maar die zijn het volgens hun verzorgers gewend om mensen te zien.

Het grootste dierenpark van Nederland heeft in totaal 240 lodges, tenten en boomhutten gebouwd, verspreid over 42 hectare savanne. Vanop je terras kan je bijvoorbeeld een kudde zebra’s zien paraderen of giraffen zien genieten van hun middagmaal.

Per lodge betaal je gemiddeld 400 euro. Voor die prijs kan je twee nachten tussen de wilde dieren slapen.