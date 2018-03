Slachtoffers zuuraanval op catwalk

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag liepen elf vrouwen een modeshow in het westen van India. Het gaat om een speciale editie, want alle modellen zijn door zuur verminkt. Ze bundelden al hun moed en zelfvertrouwen en liepen de catwalk op.

De elf vrouwen die ooit het slachtoffer van een zuurgooier waren (meestal zijn dat hun echtgenoten of naaste familieleden), werden gekleed in kleurrijke Indische en westerse kledij ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Ze zetten hun schaamte aan de kant en verenigden zich tijdens een modeshow.

De vrouwen roepen met hun actie niet op om respect, maar strijden voor gelijkheid. Enkel door gelijkheid kunnen dergelijke misdaden volgens de vrouwen in de toekomst vermeden worden.

1.500 slachtoffers van zuurgooiers per jaar

De vrouwen zijn slechts elf van de 1.500 mensen die jaarlijks een aanval met zuur overleven. Enkel in India gaat het al om ongeveer 1.000 gevallen per jaar. Velen komen echter niet voor het misbruik uit, omdat ze in angst leven voor hun misbruikers.