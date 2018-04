Slachtoffers Münster geïdentificeerd

In de Duitse stad Münster reed gisteren een 49-jarige man met een bestelwagen in op een terras. Het drama zorgde voor twee dodelijke slachtoffers. Het gaat om een 51-jarige vrouw uit de landskreis Lüneburg en een 65-jarige man uit de landskreis Borken. Dat meldden de politie en het openbaar ministerie van Münster vannacht.

Een minibus reed gisterennamiddag in op het terras van het populaire café-restaurant Gaststätte Kiepenkerl in het Duitse Münster. Er vielen twee dodelijke slachtoffers en een twintigtal gewonden. De dader pleegde vervolgens zelfmoord, met een vuurwapen.

Slachtoffers

De twee dodelijke slachtoffers van het drama zijn intussen geïdentificeerd. Het gaat om een man van 65 jaar uit Borken en een vrouw van 51 uit Lüneburg.

Naast twee doden vielen er gisteren ook meer dan twintig gewonden. Enkelen van hen zijn nog in levensgevaar. Eén van de gewonden is een Nederlandse vrouw. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat de vrouw naar een ziekenhuis is overgebracht. Haar verwondingen zijn niet levensbedreigend. Of er ook Belgische slachtoffers zijn, is niet bekend.

Dader

De dader is een 49-jarige man uit Münster, in labiele toestand. Bij de huiszoeking bij de man vond de politie onder meer krachtig vuurwerk en een onbruikbaar gemaakte kalasjnikov (AK-47).

De man ondernam eerder al eens een zelfmoordpoging. Waarom hij dat nu deed door op een groep mensen in te rijden, is niet duidelijk. "Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen over een mogelijke motief voor de daad", zegt procureur-generaal Martin Botzenhardt.

Getuigen wordt gevraagd om alle nuttige informatie en beeldmateriaal te delen met de politie.

Terreur uitgesloten

De minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, heeft gisterenavond in Münster aan de pers verklaard dat islamterreur uitgesloten wordt. Reul benadrukt "dat de dader een Duitser was zonder migratieachtergrond".

Herdenkingsdienst

Vanavond wordt er een herdenkingsdienst georganiseerd in de Paulus-Dom. De bisschop van Münster, Felix Genn, zal de dienst leiden. Die start om 19.30 uur.