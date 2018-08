Slachtoffers Genua geëerd met lang applaus

Bij de staatsbegrafenis van de slachtoffers van de ingestorte snelwegbrug nabij Genua is langdurig geapplaudisseerd toen de namen voorgelezen werden van de 38 bevestigde slachtoffers. Ook verschillende ministers en voetballers van de lokale eersteklassers hebben de plechtigheid bijgewoond.

Het applaus weerklonk ook toen de slachtoffers aangehaald werden die pas vanmorgen tussen het puin gevonden werden en toen aartsbisschop Angelo Bagnasco van Genua de inspanningen van de reddingswerkers prees.

Strenge aartsbisschop

"De instorting van de Morandi brug heeft het hart van Genua doorboord. De wonde is diep", zei de aartsbisschop aan de menigte. De aartsbisschop van Napels, Crescenzio Sepe, was daags tevoren strenger in zijn woorden. "Je mag niet sterven door nalatigheid, achteloosheid, onverantwoordelijkheid, oppervlakkigheid en bureaucratie", zei hij bij de begrafenis van vier jongeren uit de regio van Napels.

Regering

Toch was er ook applaus toen verschillende ministers aankwamen aan de expohal in het noorden van Genua waar de begrafenis plaatsvond. Ook voor de leiders van de twee regeringspartijen, de vicepremiers Luigi Di Maio van de populistische Vijfsterrenbeweging en Matteo Salvini van de rechtspopulistische Lega, gingen de handen op elkaar, net als voor president Sergio Mattarella. Hij sprak voor aanvang enkele minuten met familieleden van de slachtoffers.

Moslimslachtoffers

Tijdens de katholieke plechtigheid weerklonk ook viermaal ‘Allah Akbar’ tijdens het gebed van een imam om de twee moslimslachtoffers te eren. "We bidden tot god voor alle slachtoffers", zei een verantwoordelijke van de moslimgemeenschap nadien. "We zijn dicht bij jullie", klonk het.

De staatsbegrafenis vond plaats voor achttien slachtoffers. De families van twintig slachtoffers kozen voor een begrafenis in de private sfeer, omdat ze kwaad zijn op de autoriteiten die het ongeval hebben laten gebeuren. Vrijdag werden al de eerste slachtoffers begraven. De spelers van twee eersteklassers van Genua, CFC Genua en Sampdoria, woonden de dienst bij. Hun matchen dit weekend werden geschrapt.