Slachtoffer getuigt tegen Kavanaugh

Vandaag wordt professor Christine Blasey Ford gehoord in de #MeToo-zaak tegen de Amerikaanse kandidaat-rechter Brett Kavanaugh voor het Hooggerechtshof. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag tijdens zijn studentenjaren, maar zelf ontkent hij dat. Ford en Kavanaugh zullen beiden ondervraagd worden door verschillende Republikeinen en Democraten in de Amerikaanse senaat. Volg de hoorzitting hier live.

Ford is zichtbaar aangedaan terwijl ze haar getuigenis voorleest. “Ik ben hier niet omdat ik dat wil. Ik ben doodsbang. Het is mijn burgerplicht om te vertellen wat er gebeurd is toen Brett Kavanaugh en ik samen op school zaten”, getuigt ze.

(Meer onder de video)

Op bed geduwd

"Op een zomeravond in 1982 was ik samen met enkele anderen op een feestje. Er waren vier jongens, waaronder Brett Kavanaugh." Kavanaugh was volgens Ford zichtbaar aangeschoten. Dan vertelt de vrouw over de gebeurtenis die haar hele leven veranderd heeft.

(Meer onder de video)

"Toen ik naar het toilet ging, werd ik in een slaapkamer geduwd. Brett en Mark kwamen binnen en sloten de deur achter hen. Brett duwde me op het bed en kwam op me liggen en betastte me. Ik schreeuwde, hopend dat iemand me zou horen. Ik probeerde hem van me af te duwen, maar hij was te zwaar. Ik dacht dat hij me ging verkrachten. Brett legde zijn hand op mijn mond. Dat was verschrikkelijk, ik kon niet ademen en dacht dat hij me ging vermoorden."

"Brett en Mark bleven maar lachen en hadden een geweldige tijd. Ik smeekte om help, maar hij luisterde niet." Op een bepaald moment kon Ford toch wegraken en de kamer uitvluchten. "Ik vluchtte de badkamer in. Ik wachtte daar en verliet de badkamer toen ik ze niet meer hoorde. Daarna verliet ik het huis. Ik voelde mij heel opgelucht dat ik daar weg was en Brett en Mark niet achter me kwamen."

