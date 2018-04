"Skripal vergiftigd met westers gas"

De voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter werden mogelijk vergiftigd met een middel dat nooit geproduceerd is in Rusland. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. Hij baseert zich voor zijn uitspraken naar eigen zeggen op conclusies van een Zwitsers rapport.

Volgens Lavrov heeft de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) geknoeid met de resultaten van haar onderzoek naar de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal om Rusland te kunnen beschuldigen. Uit dat onderzoek bleek dat Skripal en zijn dochter vergiftigd werden met het zenuwgas novitsjok, een gif dat door Rusland ontwikkeld werd.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken kon naar eigen zeggen een rapport van een Zwitsers laboratorium dat voor het OPCW werkt, inkijken. Daarin zou geschreven staan dat de twee mogelijk vergiftigd werden met het middel BZ.

"Westers gif"

"Volgens de resultaten van die analyses, is de stof BZ ontdekt in alle stalen", verklaarde hij op een conferentie. Hij beschuldigde OPCW ervan deze resultaten te hebben achtergehouden. BZ werd nooit in de Sovjet-Unie of in Rusland geproduceerd, voegde Lavrov eraan toe.

“De Sovjet-Unie en Rusland hebben nooit vergelijkbare chemische wapens ontwikkeld of opgeslagen'', zei Lavrov volgens persbureau TASS. “Dit behoort tot het arsenaal van de VS, Groot-Brittannië en andere NAVO-landen."