Skripal vergiftigd aan voordeur

De vergiftiging van de gewezen Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vond waarschijnlijk aan hun eigen woning in Groot-Brittannië plaats. Dat heeft de Britse politie meegedeeld.

"De onderzoekers hebben vastgesteld dat de hoogste concentratie van het zenuwgas zich aan de voordeur van hun huis bevond", zo vermeldt de mededeling.

Sergej en Joelia Skripal werden op zondag 4 maart met vergiftigingsverschijnselen aangetroffen in Salisbury. De twee liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het incident heeft tot grote diplomatieke spanningen tussen Rusland en het westen geleid. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd, maar het Kremlin heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen.

