Skiër sterft door omgewaaide boom

In het Franse skigebeid Morillon, in Haute-Savoie, is een 21-jarige man overleden tijdens het skiën. Het slachtoffer werd geraakt door een boom die door de wind was ontworteld. Dat schrijven Franse media.

Over de omstandigheden van het ongeval is nog weinig bekend. Maar naar verluidt is de man onder een omgewaaide boom terechtgekomen.

In Haute-Savoie werden in totaal al 34 interventies uitgevoerd omwille van omvallende bomen. In Frankrijk werden op sommige plaatsen windstoten tot 150 kilometer per uur geregistreerd.