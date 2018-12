Shutdown in VS: Trump geeft Democraten schuld

Een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten zijn sinds middernacht lokale tijd (6 uur Belgische tijd) gesloten, omdat er in het Congres geen akkoord kon worden gevonden over de begroting voor volgend jaar. Het gaat slechts om een deel van de overheidsdiensten, want 75 procent van de Amerikaanse begroting was eerder al goedgekeurd.

Concreet zijn een negental ministeries getroffen waaronder Binnenlandse Veiligheid, Justitie, Handel, Transport en Huisvesting. Ook de nationale parken worden niet langer gefinancierd. Ongeveer 380.000 ambtenaren zitten thuis zonder loon, terwijl 420.000 ambtenaren, zoals douanepersoneel, agenten en cipiers, aan de slag moeten zonder betaald te worden.

Zaterdagmiddag komen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat opnieuw bijeen. Het valt af te wachten of er dan wel een akkoord kan worden gevonden. Vooral de eis van president Trump om 5 miljard dollar vrij te maken voor de bouw van een grensmuur, zorgt voor verdeeldheid. Om een shutdown af te wenden, moest vrijdag voor middernacht een akkoord zijn bereikt over een nieuwe begroting. Dat lukte niet.

"Schuld van Democraten"

De president plaatste een videoboodschap op Twitter. Daarin legt hij vooral de schuld bij de Democraten. “We zullen een shutdown hebben, daar is niets aan te doen, want we hebben de stemmen van de Democraten nodig”, aldus de president. “Jullie kunnen dit een Democratische shutdown noemen”, hoewel hij eerder deze week nog verklaarde de schuld op zich te willen nemen.

Dat er geen compromis over de begroting kon worden gevonden in het Amerikaanse Congres, is vooral te wijten aan de eis van Trump om 5 miljard dollar te voorzien voor de bouw van een grensmuur met Mexico. De president zegt in de video dat die muur moet voorkomen dat er criminelen de grens oversteken.