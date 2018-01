'Shutdown' van de baan

De zogenaamde 'government shutdown' in de Verenigde Staten is van de baan, door een voorlopig akkoord tussen de Democraten en de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat. Na drie dagen slaagden ze er dus in om een deal te maken over het federale budget.

Een shutdown betekent dat de meeste overheidsdiensten worden bevroren, buiten die diensten die als "essentieel" worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI. Tijdens een shutdown wordt veertig procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op 1 miljoen werknemers.

Het gaat echter maar een om tijdelijk akkoord, dat zegt correspondente voor VTM NIEUWS in de VS Greet De Keyser. "Tot acht februari wordt er geld vrijgemaakt, maar tegen dan moet er een akkoord zijn over die zogenaamde 'dreamers'. Dat zijn ongeveer 700.000, vaak jonge, mensen die door hun ouders illegaal in het land zijn gebracht. Onder president Obama hebben die tijdelijke papieren gekregen, maar die verstrijken op 5 maart. Daarom is het zo belangrijk om een nieuwe regeling te treffen."

Aanleiding voor de 'government shutdown' was een gebrek aan financiële middelen, omdat het schuldenplafond werd bereikt en de Senaat het nog niet eens was geraakt over een begrotingssteun voor een overgangsperiode. Vrijdag geraakte een wetsontwerp hierover niet door de Senaat. Niet enkel de Democratische senatoren stemden tegen maar ook een deel van de Republikeinse meerderheidsfractie. Sindsdien geven beide kampen elkaar wederzijds de schuld over de totstandkoming van de shutdown. De Democraten argumenteren dat Trumps voortdurende wisselende vorderingen inzake zijn migratiebeleid onder andere de reden vormen voor het niet gehaalde akkoord.