'Shutdown' treedt in werking in VS

In de Verenigde Staten is om middernacht lokale tijd (6 uur Belgische tijd) de zogenaamde 'government shutdown' ingegaan. De Democraten en Republikeinen zijn het in de Senaat niet eens geraakt over de tijdelijke financiering van de federale overheid in Washington. “Op dit moment zit de federale regering dus zonder geld”, zegt VS-correspondent voor VTM NIEUWS, Greet De Keyser. “Hoelang de shutdown zal duren is nog niet duidelijk."

"Na heel lang en heftig overleg zijn ze niet tot een akkoord gekomen in de Senaat", legt De Keyser uit. "Daardoor is er nu geen geld meer beschikbaar voor de federale regering tot men in de Senaat en daarna dan in het Huis van Afgevaardigden opnieuw tot een akkoord komt."

Onbetaald verlof Een shutdown betekent dat de meeste overheidsdiensten worden bevroren, buiten die diensten die als "essentieel" worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI. Tijdens een shutdown wordt veertig procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op 1 miljoen werknemers.

Sinds 1981 waren er in de VS twaalf shutdowns. De langste was die onder president Bill Clinton in 1995 en 1996, die 21 dagen duurde, toen voorzitter van het Huis Newt Gingrich zware besparingen eiste op overheidsprogramma's zoals Medicare, Medicaid en welzijn. De meest recente shutdown dateert uit 2013, toen de Republikeinen zonder succes Obamacare probeerden te kelderen. In 2017 werden door tijdelijke financieringswetten drie shutdowns vermeden.

