Shutdown: nieuwe stemming in Senaat

In de Amerikaanse Senaat zal opnieuw gestemd worden over een tijdelijke federale begroting die nodig is om een einde te maken aan de zogenaamde 'government shutdown'. Dat heeft de Republikeinse meerderheidsleider in het hogerhuis, Mitch McConnell, gisteren gezegd. "De stemming zal maandag plaatsvinden om 13 uur (dinsdag 7 uur Belgische tijd), tenzij de Democraten er eerder over willen stemmen."

Bij de stemming op maandag zal een federale begroting worden behandeld die voorziet in een tijdelijke financiering van de federale agentschappen tot 8 februari (een kortere periode dan de vrijdag weggestemde begroting), zonder dat daarbij toegevingen worden gedaan aan de Democraten. Volgens de Washington Post hoopt McConnell hen zo te kunnen dwingen om het wetsontwerp goed te keuren, omdat het de Democraten anders zou kunnen schaden, mochten ze opnieuw voor een 'shutdown' stemmen.

Overheidsdiensten bevroren

Als gevolg van de shutdown worden de meeste federale overheidsdiensten bevroren. Enkel de diensten die als essentieel worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI, blijven normaal functioneren. Tijdens een shutdown wordt 40 procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op bijna 1 miljoen werknemers. De Republikeinen en de Democraten beschuldigen elkaar voor de impasse.

Bekijk ook: