'Shutdown' in de VS na 3 dagen voorbij

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de wet ondertekend die voorziet in een federaal overgangsbudget. Daarmee komt de gedeeltelijke verlamming van de federale overheid in de VS, die al drie dagen aan de gang was, tot een einde. Dat meldde het Witte Huis vannacht.

De overheid kan vandaag dus opnieuw normaal functioneren nadat Republikeinen en Democraten vannacht een compromis hebben bereikt. Het Congres keurde vervolgens het wetsvoorstel goed. Het overgangsbudget geldt tot 8 februari.

Onbetaald verlof

De zogenaamde 'shutdown' ging zaterdag in, net op de eerste verjaardag van het presidentschap van Trump, omdat de Democraten en Republikeinen het in de Senaat niet eens raakten over de tijdelijke financiering van de federale overheid.

Daardoor vielen heel wat overheidsdiensten stil. Ongeveer 800.000 Amerikaanse ambtenaren werden op onbetaald verlof gestuurd, omdat hun lonen niet betaald konden worden. Nationale parken, musea en heel wat toeristische attracties sloten de deuren. "Essentiële" diensten, zoals de FBI en het leger, bleven wel open.

"Schuld van Democraten"

Trump gaf meteen de Democraten de schuld van de ‘shutdown’. “De Democraten zijn meer begaan met illegale immigranten dan met onze militairen of onze veiligheid aan onze gevaarlijke grens in het zuiden. Ze hadden gemakkelijk een deal kunnen maken, maar besloten om de politiek van de shutdown te spelen. We hebben meer Republikeinen nodig om de rotzooi op te ruimen”, reageerde hij.

Die beschuldiging werd ook aangehaald in de voicemail van het Witte Huis. Wie naar het Witte Huis belde, kreeg door de shutdown dan ook een opmerkelijke boodschap te horen.

