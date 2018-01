‘Shithole countries’ uiten kritiek op Trump

Er klinkt wereldwijd luide kritiek op de uitspraak die de Amerikaanse president Donald Trump zou hebben gedaan waarbij hij de landen Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen ‘shithole countries’ zou genoemd hebben. Vooral de betrokken landen lieten hun afkeer duidelijk blijken maar ook het VN-bureau voor de Mensenrechten reageert geschrokken. Er klinkt zelf afkeuring uit eigen Republikeinse kringen.

"Dat is bijzonder verrassend, omdat de VS toch altijd een wereldwijd voorbeeld zijn hoe migratie een natie heeft gecreëerd, die op sterke waarden van diversiteit en kansen berust", zei Ebba Kalondo, een woordvoerster van de voorzitter van de Afrikaanse Unie. Kalondo herinnerde er aan dat vele Afrikanen "als slaaf in de VS zijn aangekomen"

Kloteland

De regering van Botswana riep de Amerikaanse ambassadeur op het matje. Ze wil van de Amerikaanse regering weten of ze Botswana voor een "kloteland" houdt, klinkt het in een mededeling van Buitenlandse Zaken.

De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC schreef op Twitter dat het "beledigend" is dergelijke denigrerende opmerkingen te maken. De minister van Buitenlandse Zaken van El Salvador, Hugo Martínez, riep de Amerikaanse regering op een standpunt in te nemen over de uitspraak van Trump.

Schokkend en beschamend

"Als dit waar is dan zijn dit schokkende en beschamend uitingen van de Amerikaanse president", zei Rupert Colville, woordvoerder van de Hoge VN-Commissaris voor Mensenrechten. "Je kan gewoon niet een reeks landen en continenten als 'shithole' bestempelen, omdat hun inwoners geen blanken en daarom niet welkom zijn".

Ook uit de rangen van Trumps eigen Republikeinen kwam kritiek. De conservatieve Congresafgevaardigde Mia Love, dochter van een Haïtiaanse immigrant, noemde het citaat in een Tweet "een oproep tot verdeeldheid" en een klap voor de waarden van het land. Ook senatoren Orrin Hatch en Richard Blumenthal spraken hun afkeer uit.