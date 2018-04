Shell: "Meer kunnen doen voor klimaat"

Olie- en gasreus Shell had mogelijk meer kunnen doen om te waarschuwen voor klimaatveranderingen. Dat zei topman Ben van Beurden in een uitzending van de podcast Studio Energie. "We hadden wellicht assertiever moeten en kunnen zijn", aldus de Shell-baas. Hij voegde daar wel aan toe dat het probleem vaak onterecht alleen wordt gelegd bij Shell, dat goed is voor 1,7 procent van de wereldwijde olieproductie.

Van Beurden noemde de klimaatkwestie verder een ingewikkeld maatschappelijk probleem dat niet door één partij kan worden opgelost. Volgens hem zit het probleem niet alleen in de CO2-uitstoot, maar ook in het gegeven dat er wereldwijd steeds meer energie moet worden geleverd.

Er zal volgens Van Beurden "een ongekende hoeveelheid samenwerking" nodig zijn om de kwestie op te lossen. Het idee om de olieproductie aan banden te leggen, waardoor ook de vraag zal afnemen, noemde Van Beurden te simplistisch.

Rechtszaak

De Nederlandse milieuvereniging Milieudefensie maakte onlangs bekend een rechtszaak tegen Shell aan te spannen. De vereniging wil dat het olie- en gasconcern zijn beleid aanpast en stopt met het aanrichten van wereldwijde klimaatschade. Om aan de eisen van Milieudefensie tegemoet te komen, moet Shell zijn beleid in lijn brengen met de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord.

Klimaatverandering

Van Beurden ging niet in op de juridische eisen van Milieudefensie, maar zei wel dat Shell het klimaatakkoord van Parijs onderschrijft en noemde het teleurstellend dat het zover is moeten komen. Shell kwam in 1991 al met een film waarin werd gewaarschuwd voor het veranderende klimaat. Van Beurden erkende dat er "relatief weinig gebeurt" om er iets aan te doen.