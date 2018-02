Shanghai: wagen rijdt in op voetgangers

In Shanghai is een bestelwagen ingereden op voetgangers. Daarbij zijn zeker achttien personen gewond geraakt. Dat bericht de regering van de stad.

De autoriteiten bevestigen de eerste berichten op sociale media over dodelijke slachtoffers niet. Het voertuig vloog in brand, maar kon al snel geblust worden, klinkt het volgens officiële bronnen. Op internet circuleren video's van het incident, hoewel de herkomst daarvan niet geverifieerd kan worden.

Volgens plaatselijke media gebeurde het ongeval omdat de bestuurder aan het roken was. De 40-jarige man zou ervan verdacht worden illegale, gevaarlijke goederen te hebben vervoerd.

De politie zegt dat het om een ongeval gaat.

