Seriemoordenaar VS na 40 jaar gepakt

De Amerikaanse politie heeft een 72-jarige agent opgepakt, die ervan verdacht wordt de 'Golden State Killer' te zijn. Dat schrijven Amerikaanse media. Die gemaskerde seriemoordenaar terroriseerde Californië in de jaren 70 en 80. Er worden onder meer twaalf moorden en 45 verkrachtingen aan hem toegeschreven.

Het gerecht sprak zelf over het vinden van een naald in een hooiberg. Joseph James DeAngelo werd gisterenochtend opgepakt en aangeklaagd voor vier moorden in Sacramento. De speurders zijn er echter van overtuigd dat hij de 'Golden State Killer' is en dus veel meer moorden op zijn conto heeft.

DNA

Zo zou hij zeker twaalf mensen hebben vermoord en er 45 hebben verkracht. Alle slachtoffers zijn tussen de 13 en de 41 jaar.

De speurders kwamen DeAngelo na veertig jaar op het spoor op basis van DNA van twee moorden in 1978.

Werkwijze

De werkwijze van de seriemoordenaar was steeds dezelfde: met een geweer in de hand, brak hij in bij alleenstaande vrouwen of koppels wanneer ze sliepen. Soms bond hij de man vast op bed en stapelde dan borden op diens rug. Vervolgens verkrachtte hij de vrouw, en dreigde ermee hen alletwee af te maken, mochten de borden vallen. Als buit nam hij vaak geld en juwelen mee.