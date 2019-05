Seriemoordenaar (23) reist mee met kermis en doodt minstens drie vrouwen

Een Amerikaan die van stadje naar stadje rondtoerde met een kermis heeft bekend twee vrouwen en een 17-jarig meisje te hebben vermoord.

James Michael Wright (23) doodde de slachtoffers op een tijdspanne van nog geen drie weken. De politie in Virginia beschouwt hem als een seriemoordenaar.

De twintiger ontmoette de vrouwen via zijn werk en nam hen mee naar zijn woonplaats Mendota (Virginia) waar hij hen doodschoot, maakte de politie maandag bekend. Hij pleegde de moorden tussen 28 februari en 17 maart. Het vuurwapen waarmee hij toesloeg is terecht.

Wright werkte als onderaannemer voor een kermisbedrijf dat langs de Oostkust rondtrok. Een van zijn slachtoffers is de 17-jarige Joslyn Alsup, zij is de dochter van een kermisexploitant die aan het bedrijf is verbonden.

De twee andere slachtoffers zijn geïdentificeerd als Elizabeth Marie Vanmeter (22), een vrouw met een geestelijke beperking, en Athina Hopson (25). Zij werden in maart in de staat Tennessee als vermist opgegeven.