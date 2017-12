Separatisten Catalonië behouden meerderheid

Met bijna alle stemmen geteld, lijken de onafhankelijkheidspartijen in Catalonië hun meerderheid te behouden in het parlement. De liberale centrumpartij Ciutadans/Ciudadanos zou dan weer de grootste partij in stemmen en zetels worden.

De Catalanen konden sinds 9 uur gisterochtend en tot 20 uur gisteravond hun stem uitbrengen voor een nieuw regionaal parlement. Ze moesten er nieuwe volksvertegenwoordigers kiezen nadat Spanje het bestuur van de regio had overgenomen in nasleep van het onafhankelijkheidsreferendum.

De vervroegde verkiezingen werden uitgeroepen door Spanje zelf, na het ontbinden van het Catalaanse parlement. De Spaanse premier Mariano Rajoy hoopte dat het onafhankelijkheidskamp verzwakt uit de verkiezing zou komen zodat de plannen voor onafhankelijkheid opgeborgen konden worden, maar Rajoy lijkt nu dus gegokt en verloren te hebben.

De partijen die voor de onafhankelijkheid van Catalonië zijn, lijken hun absolute meerderheid in het regionale parlement namelijk te behouden. De liberale centrumpartij Ciutadans/Ciudadanos - die tegen de onafhankelijkheid van de regio is - is wel de winnaar van de verkiezingen. De partij sleepte de meeste zetels in de wacht (36 van de 135), maar die partij heeft geen meerderheid en zal het ook erg moeilijk hebben om coalitiepartners te vinden.

Recordopkomst?

Er werd op voorhand een recordopkomst verwacht en het beeld aan de stembureaus leek dat ook te bevestigen. Op verschillende plaatsen stonden de hele dag lange wachtrijen van Catalanen die hun stem wilden uitbrengen.

Ook de cijfers wijzen voorlopig op een recordopkomst. Om 18 uur had 68,33 procent van de 5,5 miljoen stemgerechtigde Catalanen zijn stem uitgebracht. Dat is vijf procentpunt meer dan de 63,12 procent die op hetzelfde tijdstip in 2015 werd geregistreerd. Naar verwachting wordt de recordopkomst van 77,46 procent van september 2015 overschreden.

