Senator Warren stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen 2020

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren, die door president Donald Trump soms misprijzend Pocahontas wordt genoemd omwille van haar verre inheemse afkomst, heeft zich gisteren officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens haar is de huidige administratie de meest corrupte sinds mensenheugenis en daarom pleit ze ook “voor een grote structurele verandering”.

De Democrate uit de Amerikaanse staat Massachusetts kondigde haar kandidatuur gisteren aan vanop een historische site in Lawrence, een stad ten noordwesten van Boston, die ooit een hub was voor textielfabrieken en die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de opkomst van georganiseerde arbeidersbewegingen.

Haar belangrijkste campagnepunten zijn de rechten van arbeiders, rechtvaardige lonen en universele toegang tot gezondheidszorg. In haar speech richtte ze haar pijlen op de huidige president en zijn administratie. Ze beschuldigde hen ervan “de meest corrupte administratie ooit” te zijn en “gewetenloos” met immigratiepolitiek om te springen.

“Het volstaat niet de vreselijke daden van deze administratie ongedaan te maken. We kunnen ons niet veroorloven een beetje in de marge te rommelen. Onze strijd is er een voor grote, structurele verandering”, aldus Warren. “Dit is de strijd van ons leven. De strijd om een Amerika op te bouwen waar dromen mogelijk zijn, een Amerika dat werkt voor iedereen”.

“Pocahontas”

Warren kwam vorige week nog in opspraak om haar bewering van inheemse afkomst te zijn. Die bewering stamt al van 2012 maar blijft haar achtervolgen. Vorige week kwam aan het licht dat ze zichzelf in de jaren 80 op een officieel document had omschreven als “inheems”.

Warren heeft zich herhaaldelijk verontschuldigd voor haar bewering. De uitspraak was gebaseerd op “voorouderschap”, en dat is niet hetzelfde als burgerschap van een stam, luidde haar verontschuldiging.

In oktober liet Warren een DNA-test afnemen die een einde moest maken aan de kritiek van de Republikeinen over de bewering dat er inheems bloed door haar aderen stroomt. President Trump is haar voornaamste criticus; Trump noemt haar steevast schertsend “Pocahontas”. Uit de DNA-test bleek dat ze minstens één voorouder van inheemse afkomst heeft die vele generaties geleden leefde.

Rijkentaks

Warren, die zich al als vierde aansluit bij een groep van vrouwelijke Democratische presidentskandidaten, is een voormalige professor in de rechten aan de universiteit van Harvard. Ze is gespecialiseerd in faillissementen en commercieel recht. Ze was de architect van nieuwe wetgeving onder Obama om consumenten te beschermen tegen woekerleningen. Nadat ze in 2012 werd verkozen tot senator werd ze een van de belangrijkste critici van immorele financiële praktijken en witteboordencriminaliteit.

“Er is niemand in dit land die rijk wordt op zijn eentje. Niemand”, zei ze in een virale video uit 2011 waarin ze het belang van belastingen uitlegt. “Je bouwt ergens een fabriek. Goed voor jou. Maar laat het duidelijk zijn. Je brengt je goederen op de markt via de wegen waarvoor al de rest heeft betaald. Je stelt arbeiders tewerk van wie wij de opleiding hebben betaald. Je bent veilig in je fabriek dankzij politie en brandweer waarvoor wij betalen.”

Die lijn trekt ze nu ook door. Warren stelt een rijkentaks voor van 2 procent op vermogens van meer dan 50 miljoen dollar en van 3 procent op vermogens van meer dan 1 miljard dollar.