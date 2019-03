Senator VS: "Ik ben verkracht in het leger"

De Amerikaanse senator Martha McSally zegt dat ze in haar tijd als piloot in het Amerikaanse leger is verkrachte door een overste. Die straffe getuigenenis deed ze in een commissie die seksueel misbruik in het leger onderzoekt.

“Ik heb jaren gezwegen, maar toen later verschillende schandalen opdoken, en het leger daar niet gepast op reageerde, voelde ik de nood om sommige mensen te laten weten dat ik een overlever ben”, getuigt McSally, die vroeger geen aangifte deed over de verkrachting omdat ze het systeem niet vertrouwde.

McSally is de Republikeinse senator uit Arizona en heeft eind vorig jaar de plek van de overleden John McCain ingenomen.